Musk busca mais tecnologia de chip cerebral – mídia – CMIO

O bilionário executivo da Neuralink está ponderando um investimento em uma empresa rival de chips cerebrais

O empresário de tecnologia Elon Musk está considerando um investimento na Synchron, uma desenvolvedora de chips cerebrais que concorre com sua própria empresa semelhante, a Neuralink, segundo a Reuters.

Musk entrou em contato com o fundador e CEO da Synchron, Thomas Oxley, nas últimas semanas para explorar um possível empreendimento, disseram quatro pessoas familiarizadas com as discussões, embora tenham notado que as negociações estão longe de serem finalizadas e ainda não está claro se um acordo será feito. .

Com sede na cidade de Nova York, a Synchron está vários passos à frente da Neuralink na obtenção de aprovação regulatória para testar seus implantes cerebrais em humanos, recebendo a luz verde da Food and Drug Administration (FDA) no ano passado. Antes disso, realizou uma rodada separada de testes em humanos em quatro pessoas na Austrália, coletando dados valiosos para testes futuros.













Embora Musk tenha sugerido repetidamente testes humanos para o Neuralink em um futuro próximo, eles ainda não foram autorizados para esse uso e não se sabe onde a empresa está atualmente no processo regulatório. Em contraste com o dispositivo de Synchron, a instalação do Neuralink requer uma grande operação cirúrgica envolvendo cortes no crânio, possivelmente explicando o progresso mais lento.

As conversas entre Musk e Synchron não seriam a primeira vez que o bilionário contatava uma empresa rival de tecnologia cerebral, tendo mantido discussões com a Paradromics Inc. em 2020, segundo a Reuters. Essas negociações foram interrompidas, no entanto.

Apesar da relativa falta de progresso com os reguladores, a Neuralink é uma empresa significativamente maior, ostentando uma lista de 300 funcionários e acumulando cerca de US$ 363 milhões em investimentos desde sua fundação em 2016. A Synchron, lançada no mesmo ano, tem cerca de 60 funcionários e tem atraiu mais modestos US$ 65 milhões de investidores.