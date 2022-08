Jihadistas lançam ataque mortal em hotel — CMIO

Um ataque a um hotel popular na capital somali deixou várias pessoas mortas, segundo a polícia e testemunhas, com um grupo de milícias rebeldes detonando explosivos do lado de fora antes de homens armados invadirem o prédio. Um tiroteio com as forças de segurança está em andamento na manhã de sábado.

O ataque ao luxuoso hotel Hayat em Mogadíscio começou na noite de sexta-feira e logo foi reivindicado pelo al-Shabaab, um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda com sede na Somália. Depois de abrir caminho para dentro do prédio, combatentes armados correram para dentro e continuaram um tiroteio com a polícia desde então.

“Uma grande explosão aconteceu alguns minutos antes dos homens armados forçarem a entrada no hotel”, O oficial de segurança Abdukadir Hassan disse à AFP, acrescentando que “as forças de segurança estão agora se engajando com o inimigo que está escondido dentro do prédio”.

Embora muitos detalhes sobre o ataque permaneçam obscuros, a polícia e testemunhas oculares citadas pela Associated Press disseram que pelo menos 10 civis foram mortos até agora. Ainda não há vítimas identificadas pelo governo.

Outro funcionário da Somália citado pela AFP, Mohamed Abdikadir, observou que a polícia “resgatou dezenas de civis, incluindo crianças que ficaram presas no prédio”. Quantas pessoas estavam dentro do hotel no momento do ataque não foi esclarecida, nem o número que permanece lá atualmente.

Tiros ainda podem ser ouvidos ao redor do hotel no início do sábado, com as forças de segurança dizendo que estão tentando conter os últimos atiradores restantes. Também não se sabe quantos entraram no prédio ou ainda estão dentro, no entanto.













Formado em 2006 após anos de guerra civil na Somália, o al-Shabaab tornou-se cada vez mais radical ao longo dos anos e, em 2012, fez um juramento de fidelidade à infame célula terrorista da Al-Qaeda. Os Estados Unidos atacaram repetidamente o grupo com ataques aéreos e citaram a facção como uma das principais razões para a presença de tropas americanas no país.

Embora o ex-presidente Donald Trump tenha ordenado anteriormente que todos os soldados dos EUA deixassem a Somália, ele não encerrou completamente as operações lá, com as tropas continuando a “trajeto” ao país para missões. O presidente Joe Biden recentemente reverteu essa decisão e realocou várias centenas de soldados, no entanto, e o Pentágono declarou a necessidade de um “presença militar persistente dos EUA na Somália para permitir uma luta mais eficaz contra al-Shabaab.” Os militares dos EUA também continuaram as operações aéreas e afirmaram ter matado cerca de 17 combatentes Shabaab em vários ataques somente neste mês.