Lideranças de Colômbia e Venezuela se reúnem em prol de salto comercial entre países para US$ 1,2 bi

Com o empenho de ambas as partes para que o comércio bilateral seja fortificado e plenamente reestabelecido, analistas estão revendo as projeções para o fluxo comercial total entre Caracas e Bogotá neste ano salte de US$ 600 (R$ 3,1 bilhões) milhões para US$ 1,2 bilhão (R$ 6,2 bilhões).