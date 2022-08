Mais petróleo russo a caminho da Ásia – Bloomberg – CMIO

Mianmar comprou óleo combustível russo que chegará em fases a partir de setembro, disse o líder do país, Min Aung Hlaing, nesta semana, segundo a Bloomberg.

O relatório revela que o país do Sudeste Asiático importará petróleo e derivados diretamente da Rússia a um preço razoável para distribuição nacional. Também observou que um comitê de dez membros criado para a compra, armazenamento e distribuição de petróleo russo realizou uma reunião este mês sobre o assunto.



“Discutimos a compra e distribuição de óleo combustível da Rússia meses antes da visita do nosso chefe de Estado à Rússia em julho”, disse. O porta-voz do governo Zaw Min Tun foi citado em uma coletiva de imprensa na quarta-feira. “Durante a visita dele, o negócio foi fechado com sucesso. Nosso objetivo é comprar óleo combustível de alta qualidade a um preço barato do país onde podemos obtê-lo rapidamente”.

Ainda não está claro como o combustível da Rússia será transportado para Mianmar, escreveu a Bloomberg, observando que os dois lados já consideraram fornecer a commodity por meio de um oleoduto através da Índia ou da China.

O governo militar de Mianmar iniciou negociações com Moscou para remessas de combustível em meio a um êxodo de grandes empresas internacionais do setor de petróleo e gás do país, o que resultou em quedas de energia. No início deste ano, a Chevron e a TotalEnergies se retiraram de um grande projeto de gás Yadana em Mianmar, que era uma importante fonte de receita para o país.

