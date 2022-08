Coalizão ocidental vai se desmoronar em meio à resistência da Rússia às sanções, diz mídia

“Com tal história de subestimação da sustentabilidade da Rússia não é de surpreender que muitos cederam à arrogância da espera de sua rápida asfixia. Seria justo salientar que as medidas tomadas não têm precedentes […] Os bancos russos foram excluídos do sistema de pagamentos internacional SWIFT, enquanto as reservas russas no valor de mais de 600 bilhões de dólares [R$ 3,1 trilhões] foram congeladas. Isso devia ter sufocado o comércio russo, mas afinal Moscou estava preparada para isso”, admitiu o especialista.