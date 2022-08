Flotilha de navios a diesel da Ásia vem em socorro da Europa — CMIO

O continente deve receber três milhões de barris do combustível em agosto, à medida que a crise energética se aprofunda

O volume de embarques de diesel da Ásia para a Europa deve atingir o nível mais alto em cinco meses em agosto, informou a Bloomberg na quinta-feira citando dados rastreados pela empresa de análise de energia Vortexa.

Dados preliminares mostram que cinco navios-tanque que transportam até três milhões de barris de diesel estão prestes a se deslocar da Ásia para a Europa este mês. A oferta do Oriente Médio para a Europa também deve aumentar.

A corrida da Europa para importar combustível ocorre em meio ao aumento dos preços do gás natural, uma desaceleração econômica na China, interrupções no fornecimento russo decorrentes de sanções relacionadas à Ucrânia e contratempos técnicos.

A Vortexa espera que os países europeus continuem estocando diesel devido ao risco de um déficit ou paralisação de gás russo e grandes preocupações com a segurança energética. A referência europeia para o gás natural quase triplicou em 2022, saltando muito além do aumento de 18% nos preços do petróleo desde o início do ano.

Na terça-feira, o custo dos futuros de gás natural no hub TTF na Holanda ultrapassou US$ 2.600 por mil metros cúbicos pela primeira vez desde março, cerca de 13% acima do nível do dia anterior.

No início deste mês, o Conselho da UE aprovou um plano para combater a crise energética, reduzindo o consumo em todo o bloco em 15% nos próximos meses.

