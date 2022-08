Reino Unido pode enfrentar crise humanitária devido à inflação recorde, diz serviço de saúde

Uma pesquisa do YouGov encomendada pela Times Radio nesta semana descobriu que milhões de britânicos reduziram a alimentação desde que afizeram com que os preços dos alimentos disparassem no Reino Unido no ritmo mais rápido em quatro décadas. De acordo com os dados, 16% dos entrevistados pulavam refeições regularmente para economizar dinheiro, enquanto quatro em cada dez colocavam alimentos que costumavam comprar de volta na prateleira por motivos financeiros.