Preços do gás na UE sete vezes mais altos do que nos EUA – CNN – CMIO

Os preços do gás natural na Europa estão sendo negociados em níveis equivalentes a cerca de US$ 70 por milhão de unidades térmicas britânicas (BTUs), o que é cerca de sete vezes mais alto que os preços nos Estados Unidos, informou a CNN na quarta-feira, citando a Lipow Oil Associates.

Analistas disseram à agência que a crise do gás natural na Europa está contribuindo para os preços mais altos nos Estados Unidos, observando, no entanto, que não é o principal fator. Os preços do gás natural nos EUA subiram para níveis nunca vistos desde 2008, fechando em US$ 9,33 por milhão de BTU na terça-feira.

“Os preços globais mais altos estão chegando aos EUA. O gás natural tornou-se uma commodity global com o surgimento do GNL”, disse Rob Thummel, gerente sênior de portfólio da Tortoise Capital Advisors.

Os Estados Unidos aumentaram suas exportações de GNL para a Europa em um esforço para mitigar o impacto do declínio dos fluxos do principal fornecedor de gás natural do continente, a Rússia.



“Cada molécula sobressalente que pudermos encontrar, estamos enviando para a zona do euro”. Robert Yawger, vice-presidente de futuros de energia da Mizuho Securities, disse.

Os preços do gás na Europa quadruplicaram desde o início do ano devido à redução dos fluxos russos. Esta semana, o custo dos futuros de gás no hub TTF na Holanda ultrapassou US$ 2.600 por mil metros cúbicos pela primeira vez desde março. Prevê-se que os preços subam 60% neste inverno, ultrapassando US$ 4.000 por mil metros cúbicos.

