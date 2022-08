OGTS da Ucrânia disse que pode compensar as interrupções do Nord Stream

MOSCOU, 20 de agosto – RIA Novosti. O operador do sistema de transporte de gás (GTS) da Ucrânia alega que pode compensar as interrupções na operação do Nord Stream.

Anteriormente, a Gazprom anunciou que o fornecimento via Nord Stream seria suspenso por três dias, de 31 de agosto a 2 de setembro, devido à manutenção programada da única unidade de compressor de gás (GCU) em funcionamento na estação de compressão de Portovaya (CS).

“Tendo em conta as interrupções regulares na operação do Nord Stream nos últimos meses, bem como a paragem anunciada desta rota no final de agosto, lembramos a disponibilidade de corredores alternativos através da Ucrânia e da Polónia”, disse o ucraniano GTS operador disse em um comunicado.

A Nord Stream, principal rota de abastecimento de gás da Rússia para a Europa, opera com restrições desde meados de junho e, desde o final de julho, opera com apenas 20% de sua capacidade de produção de quase 170 milhões de metros cúbicos por dia. O lado russo enfatizou repetidamente que a limitação das entregas se deve apenas a sanções, o que causou problemas com a manutenção e reparo das unidades de bombeamento de gás da Siemens. Agora, apenas uma turbina fornece o trabalho da rodovia.

A entrega de uma turbina da Nord Stream para a Alemanha após reparos no Canadá não cumpre os termos do contrato, a Rússia precisa da confirmação de que esta e outras turbinas que requerem manutenção não estarão sujeitas a sanções do Canadá, Grã-Bretanha e União Europeia , disse a embaixada russa em Berlim.