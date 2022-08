Pesquisa mostra que 75% dos suecos estão 'muito preocupados' com impacto da inflação na economia

Pelo menos 75% dos suecos estão preocupados com o impacto negativo da inflação na economia do país, revelou uma nova pesquisa.

A emissora sueca SVT informou que a pesquisa realizada pela Novus descobriu que cerca de três quartos dos entrevistados estão “um pouco” ou “muito preocupados” com a inflação.

De acordo com a pesquisa, os entrevistados especialmente inquietos incluíam mulheres com idade entre 30 e 49 anos , “pessoas de baixa renda” e pessoas que moram em acomodações alugadas.

Comentando os resultados da pesquisa, o presidente-executivo da Novus, Torbjorn Sjostrom, disse à SVT que “o vínculo mais claro com a inflação são os preços da eletricidade, porque estão muito altos agora, especialmente no sul da Suécia”.

As declarações seguiram a fala do ministro das Finanças sueco, Mikael Damberg, que afirmou a repórteres na quinta-feira (18) que o país enfrenta uma recessão econômica no próximo mês.