WP: Zelensky é criticado por ucranianos por não os advertir contra a operação especial da Rússia

Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, está enfrentando uma onda de críticas no país depois que ele admitiu em uma entrevista que foi advertido pelos EUA sobre os planos da Rússia de lançar uma operação militar especial, informou na sexta-feira (19) o jornal The Washington Post (WP).

Zelensky defendeu que as autoridades do país decidiram não avisar antecipadamente sua população sobre o início do conflito, pois tal passo teria atingido a economia do país e criado o caos entre os cidadãos.