Empresas de commodities cedendo à crise de energia – Bloomberg – CMIO

O agravamento da crise de energia está pressionando as indústrias de commodities vitais em todo o mundo, informou a Bloomberg na quinta-feira.

De acordo com o artigo, setores intensivos em energia, como aço, fertilizantes e alumínio, estão sendo forçados a fechar fábricas ou repassar custos crescentes. A situação pode ficar muito pior neste inverno, quando o fornecimento de gás deve ficar ainda mais apertado, observa.

“A Europa já perdeu cerca de metade de sua capacidade de fundição de zinco e alumínio no ano passado, e mais deve ficar offline.” disse a saída.

Na China, as secas reduziram a produção de energia hidrelétrica crucial e prejudicaram a produção de fundição. Os fornecedores dos EUA também estão sofrendo, com o grande produtor Century Aluminium planejando deixar inativa sua enorme fábrica de Kentucky devido aos custos de energia disparados.













Os cortes de energia na província chinesa de Sichuan afetaram mais de 70% das siderúrgicas locais, o que está pressionando os preços do minério de ferro, que é usado para fabricar aço. Nos EUA, pelo menos duas siderúrgicas começaram a suspender as operações para cortar custos de energia.

O relatório também destacou que pelo menos um quarto da capacidade de fertilizantes nitrogenados da Europa já foi perdida, com sua previsão de uso global de cair mais desde 2008 na próxima temporada.

Enquanto isso, a gigante europeia do açúcar Suedzucker anunciou que tem planos de emergência para mudar do gás para outras fontes de energia se a Rússia interromper os fluxos. Analistas, no entanto, alertam que este pode ser um processo caro e pode significar “Açúcar ainda mais caro para os consumidores, aumentando ainda mais as contas de supermercado que aumentaram depois que os preços globais dos alimentos atingiram recordes”.

