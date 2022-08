Dependência alemã da economia da China cresce 'a um ritmo tremendo', conclui estudo

A economia da Alemanha tornou-se mais dependente da China no primeiro semestre de 2022, com os investimentos diretos e o déficit comercial atingindo novos picos apesar da tensa situação política entre o gigante asiático e os países ocidentais, relatou na sexta-feira (19) a agência britânica Reuters citando uma pesquisa.

Juergen Matthes, do Instituto de Economia Alemão (IW, na sigla em alemão), e autor do estudo, advertiu que o crescimento das exportações alemãs para a China enfraqueceu significativamente, tornando a economia alemã ““.

De acordo com o especialista, “as interdependências econômicas com a China têm caminhado na direção errada a um ritmo tremendo na primeira metade de 2022”, o que vai contra a rejeição das políticas de Pequim pelo governo alemão, incluindo relativamente ao conflito na Ucrânia e à situação em torno de Taiwan.

O estudo revelou que as importações de produtos chineses pela Alemanha aumentaram 45,7% em termos anuais no primeiro semestre de 2022, enquanto os investimentos alemães no país asiático atingiram cerca de US$ 10 bilhões (R$ 51,75 bilhões) entre janeiro e junho, superando o recorde de seis meses anteriormente registrado de € 6,2 bilhões (R$ 32,22 bilhões).