Parlamento montenegrino aprova voto de desconfiança no governo

BELGRADO, 20 de agosto – RIA Novosti. Os deputados da Assembleia (parlamento) de Montenegro por maioria de votos na noite de sábado votaram pela desconfiança no governo da república, chefiado por Dritan Abazovich, a transmissão foi realizada no site da Assembleia Legislativa.

“50 deputados votaram pela desconfiança no 43º governo de Montenegro, um se absteve. Assim, o gabinete perdeu a confiança, a reunião está encerrada”, anunciou a presidência.

A votação foi iniciada pelo Partido Democrático dos Socialistas (DPS) do presidente Milo Djukanovic, anteriormente no poder, e seus partidos parceiros. De acordo com um dos deputados, 68 dos 81 parlamentares apoiaram a discussão do tema, o motivo foi o fato de o gabinete de Abazovich não ter cumprido sua obrigação de se aproximar da adesão à UE em 100 dias.

Em resposta, o primeiro-ministro disse que as verdadeiras razões para discutir a questão da confiança são a assinatura do Tratado de Fundação com a Igreja Ortodoxa Sérvia (SOC), à qual Djukanovic se opôs, e o combate ao crime e à corrupção, próximo do Partido Democrata. dos Socialistas.

Segundo o primeiro-ministro, o crime organizado, os cartéis de drogas e os contrabandistas de cigarros governam Montenegro há 30 anos. Na última quarta-feira, Abazovich participou pessoalmente da destruição de 1,5 mil blocos de cigarros contrabandeados presos no porto de Barra em fevereiro. Uma discussão acalorada sobre os resultados do trabalho do Gabinete na sexta-feira durou 12 horas com vários intervalos e terminou com uma votação depois da meia-noite de sábado.

Abazovich chamou o voto de desconfiança de uma “vitória para o DPS” antecipadamente, mas expressou a opinião de que, com o tempo, o presidente Djukanovic será forçado a deixar a cena política.

Até a formação de uma nova maioria parlamentar, o atual Gabinete de Ministros de Montenegro permanecerá em um mandato técnico e continuará a exercer suas funções até que um novo governo seja eleito.