Mídia: na Argentina, um ex-cadete de um liceu militar atacou seus colegas estudantes

“Um ex-aluno do colégio militar de Santa Fé, 19 anos, atacou seus ex-colegas de classe esta tarde”, observa a mídia.

Os alunos estavam no ônibus para casa, mas o motorista parou na padaria. Alguns dos alunos e o motorista desceram do ônibus.

O agressor primeiro atacou o motorista e o esfaqueou no pescoço. O homem morreu no local devido aos ferimentos. Em seguida, ele atacou os alunos, seis ficaram feridos. As vítimas foram levadas para o hospital, sua vida está fora de perigo.