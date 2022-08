França se opõe ao projeto de gasoduto da Espanha: 'Improvável que ajude'

Paris não acredita que o gasoduto MidCat para a Europa ajudaria na crise de energia no continente, garantem diferentes jornais e portais. O grande projeto defendido por Madri e Berlim enfrentou resistência francesa após a divulgação, pelo El País, de uma carta do Ministério da Transição Energética da França.

A ideia do MidCat foi revivida em maio de 2022, em meio a temores de uma iminente crise de energia devido a possíveis cortes no fornecimento de gás da Rússia , o principal fornecedor de energia do continente.

De acordo com o El País, “ Madri e Berlim estão se esforçando para revivê-lo “, embora Paris esteja reticente. Segundo o documento do Ministério da Transição Energética da francês, “tal projeto exigiria, de qualquer forma, muitos anos [para que] se tornasse operacional”.

A carta aponta que levariam muitos anos para concluir apenas os estudos relevantes e outras documentações relacionadas a esse projeto , acrescentando que “é improvável que o MidCat ajude com a atual crise de energia na UE ou com a potencial escassez neste inverno”.

Preços do gás na Europa podem subir mais de 60% no inverno, diz Gazprom

O aumento dos preços globais levou a uma crise energética na União Europeia (UE). O preço do gás no mercado europeu passou dos US$ 2.700 (R$ 14 mil) por mil metros cúbicos após anúncio da Gazprom sobre interrupção do funcionamento do gasoduto Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1).