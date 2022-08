NATO pronta para intervir no Kosovo – Stoltenberg – CMIO

O secretário-geral prometeu apoio do bloco no caso de “estabilidade” na província ser prejudicada

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reiterou sua promessa de que o bloco intervirá se “estabilidade” está em perigo no Kosovo durante uma conferência de imprensa com o presidente sérvio Aleksandar Vucic na quarta-feira.

“Caso a estabilidade seja comprometida, a KFOR está pronta para intervir e tomará todas as medidas necessárias para garantir um ambiente seguro e livre de circulação para todo o povo do Kosovo.” ele disse.

O líder da aliança militar pediu “todos os lados” para “mostrar contenção e evitar a violência”, argumentando que a diplomacia era o único caminho a seguir, mesmo ameaçando uma intervenção militar sob o mandato da ONU se as duas partes não respeitassem o diálogo mediado pela UE.

Stoltenberg deve realizar uma reunião com o primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, ainda nesta quarta-feira, enquanto Vucic e Kurti se encontrarão na quinta-feira em Bruxelas para continuar o diálogo.













As tensões entre a Sérvia e Kosovo estão aumentando depois que a província aprovou uma lei exigindo que os sérvios troquem seus passaportes por documentos especiais emitidos por Kosovo e troquem suas placas sérvias por placas emitidas em Kosovo.

Stoltenberg disse inicialmente a Vucic que a OTAN interviria no Kosovo no caso de a estabilidade ser comprometida durante um telefonema em 3 de agosto, ecoando um comunicado da missão da OTAN ao Kosovo emitido na semana anterior.













O anúncio da nova lei foi acompanhado por uma polícia especial fortemente armada que assumiu o controle de duas passagens de fronteira com a Sérvia, levando os sérvios locais a erguer bloqueios nas estradas em protesto e o governo de Vucic a emitir uma declaração condenando o comportamento de Pristina. As forças de paz da OTAN foram enviadas para acalmar as tensões, e o governo de Kurti concordou em adiar a implementação da nova legislação em troca dos manifestantes desmantelarem suas barricadas.

A Rússia acusou o Ocidente de alimentar as tensões entre a Sérvia e sua província separatista, alegando que a erupção visava enfraquecer a única resistência europeia da OTAN e forçá-la a adotar sanções anti-russas adotadas pelo resto do continente. Kosovo, por outro lado, culpou a Rússia pela escalada, argumentando que Moscou está tentando se distrair da guerra na Ucrânia.