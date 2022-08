Alto funcionário da RAF se demite por causa de políticas acordadas – mídia – CMIO

Uma política que restringe o recrutamento de homens brancos em uma tentativa de atingir as metas de diversidade prejudicará a força de combate, disse ela

O chefe de recrutamento e seleção da Royal Air Force do Reino Unido renunciou em protesto contra as restrições de contratação de homens brancos em uma tentativa de atender “impossível” objetivos de diversidade, fontes de defesa disseram à Sky News na terça-feira.

A capitã do grupo teria expressado preocupação em sua carta de demissão de que colocar limites na contratação poderia prejudicar a força de combate da unidade.

Sua aparente saída seguiu alegações de fontes de defesa de que a RAF havia imposto um “pausa efetiva” na contratação de homens brancos, enquanto pressiona para contratar mais mulheres e minorias étnicas.













Um porta-voz da RAF negou que quaisquer cotas raciais tenham sido impostas, afirmando “não há pausa no recrutamento da Royal Air Force e nenhuma nova política em relação ao cumprimento dos requisitos de recrutamento no ano.”

No entanto, o Ministério da Defesa havia anunciado anteriormente que queria que 30% dos novos recrutas para todo o exército britânico fossem mulheres até 2030. Os objetivos da RAF são ainda mais dramáticos, pois mais que dobrariam a porcentagem atual de mulheres, com 40 % de recrutas do sexo feminino naquela época. O serviço também quer que 20% dos novos contratados sejam minorias étnicas até o prazo.

No entanto, os recrutadores em busca de diversidade foram frustrados pela relutância entre mulheres e minorias em ingressar em certas áreas do serviço, e a RAF é obrigada a contratar pessoal suficiente para atender “requisitos de entrada operacional” – os níveis mínimos de pessoal necessários para que o serviço funcione.

A pressão para trazer contratações de minorias é esmagadora, disseram várias fontes à Sky News. “Somos todos realmente pró-diversidade e queremos ver uma melhor representação em todos os serviços, mas… níveis de ambição para alvos étnicos… são absolutamente loucos”, disse um, observando que não havia ciência para apoiar essa ambição. A divisão militar também adotou a linguagem da ‘inclusividade’, mudando termos específicos de gênero – “aviador” passou a ser “aviador” – e abraçando pronomes nas assinaturas.

Fontes de defesa da Sky News culparam o marechal do ar Sir Mike Wigston por priorizar a diversidade em detrimento da prontidão de combate, apontando para sérios problemas operacionais dentro da divisão militar que permanecem mesmo depois que o secretário de Defesa Ben Wallace designou a Wigston a tarefa de fixar o treinamento de voo como seu “única prioridade” há mais de dois anos.

Documentos vazados recentemente revelaram que a escassez de aeronaves de treinamento totalmente funcional e a escassez de instrutores de voo como pilotos qualificados deixaram de trabalhar no setor privado, prejudicando severamente o pipeline de treinamento. Deixou centenas de recrutas da RAF de castigo por anos esperando para começar seu treinamento ou fazer os cursos de atualização necessários para mantê-los no ar.

Wigston também encorajou autistas e outros “neurodiverso” pessoas a considerar uma carreira na RAF, reconhecendo que se os recrutas podem usar um computador, eles “provavelmente” não terá que passar por um teste de aptidão física.