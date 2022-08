China ‘aprecia muito’ os comentários de Pelosi de Putin – CMIO

China “aprecia muito” Os comentários críticos do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi “provocante” visita a Taiwan, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, na quarta-feira.

Wang observou que a posição de Putin refletia a cooperação estratégica de alto nível entre a China e a Rússia e era uma manifestação da “apoio mútuo consistente e firme” dos dois países em questões relacionadas com os principais interesses nacionais de cada um.

O porta-voz destacou ainda que, após a viagem de Pelosi a Taipei, mais de 170 países reiteraram seu compromisso com o princípio “Uma China” e apoiaram Pequim em suas tentativas de defender a soberania e a integridade territorial da China.

A declaração do Ministério das Relações Exteriores da China vem depois que Putin criticou a visita de Pelosi a Taiwan como sendo uma “provocação cuidadosamente planejada” durante a 10ª Conferência de Segurança Internacional de Moscou na terça-feira.

O presidente russo sugeriu que a viagem do orador fazia parte da estratégia deliberada de Washington para desestabilizar a situação na região Ásia-Pacífico e foi “não apenas uma viagem de um político individual irresponsável, mas uma demonstração descarada de desrespeito à soberania de outro país.”

Putin também observou que o Ocidente “elites globalistas” estavam usando tais provocações para desviar a atenção de seus próprios cidadãos de problemas socioeconômicos agudos e transferir seus próprios fracassos para países como Rússia e China. O presidente acrescentou que Moscou e Pequim estão defendendo seu próprio ponto de vista construindo uma política de desenvolvimento soberana, que não se submete aos ditames das elites supranacionais.



No início deste mês, Pelosi, de 82 anos, tornou-se a autoridade de mais alto escalão dos EUA a visitar a ilha autônoma de Taiwan desde 1997, apesar de vários avisos de Pequim.

A China respondeu à visita do orador realizando exercícios militares “sem precedentes” no Estreito de Taiwan. Impôs restrições comerciais a Taipei, sancionou Pelosi e sua família e cortou relações diplomáticas com os EUA em várias áreas importantes, incluindo mudanças climáticas, segurança marítima e outros setores militares.

Pequim considera Taiwan território chinês soberano. Desde 1949, a ilha é governada por nacionalistas que fugiram do continente com a ajuda dos EUA depois de perder a Guerra Civil Chinesa para os comunistas. Os EUA reconhecem oficialmente, mas não endossam, a soberania da China sobre Taiwan. Embora legisladores e autoridades americanas viajem regularmente para a ilha, Pequim considera as visitas de figuras mais importantes dos EUA como endossos tácitos da independência de Taiwan.