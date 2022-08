Mali pede ajuda da ONU para impedir França de cumplicidade com ‘terroristas’ — CMIO

A nação africana ameaçou exercer seu direito de autodefesa, citando repetidos “atos de agressão” franceses

O Mali instou o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) a pôr fim aos alegados “atos de agressão” pela França, acusando Paris de armar e coletar informações para grupos terroristas que operam na região do Sahel, no Mali.

Drones, helicópteros e caças franceses invadiram o espaço aéreo maliano mais de 50 vezes este ano para “coletar informações para grupos terroristas que operam no Sahel e enviar armas e munições para eles”, O ministro das Relações Exteriores, Abdoulaye Diop, escreveu em uma carta à ONU datada de segunda-feira e publicada na quarta-feira.

Diop alegou que os voos estavam envolvidos em "atividades consideradas espionagem" bem como intimidação e que o governo do Mali tem evidências que provam que a França havia coletado informações e fornecido armas para alguns dos mesmos grupos jihadistas contra os quais supostamente lutava há quase uma década. Especificamente, ele alegou, a França pode ter transportado dois membros de um grupo jihadista de helicóptero para a região de Timbuktu no início de agosto.













Alertando que o Mali “se reserva o direito de usar de legítima defesa” se os franceses continuarem violando sua soberania sob a Carta da ONU, Diop pediu ao presidente do Conselho de Segurança da ONU, China, que use suas reivindicações como base para uma reunião de emergência do conselho.

Soldados franceses chegaram ao Mali em 2013 a convite do governo e derrotaram com sucesso as forças islâmicas que haviam conquistado a parte norte do país. Paris posteriormente despejou bilhões de dólares no que ficou conhecido como Operação Barkhane, expandindo seu projeto de caça aos jihadistas em Burkina Faso, Chade, Mauritânia e Níger – todas ex-colônias francesas.

Após um golpe militar de 2021, o novo governo do Mali ordenou que os franceses saíssem e, em maio, cancelou seus acordos de defesa com a França e cinco países africanos vizinhos, alegando “violações flagrantes” de sua soberania. Os últimos soldados franceses deixaram o Mali esta semana, embora a França mantenha uma base aérea no Níger e um destacamento no Chade e espere manter um contingente de forças especiais em Burkina Faso.