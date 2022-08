FM italiano acusa Moscou de interferência eleitoral — CMIO

Luigi Di Maio apontou para o uso de mídia social do ex-presidente russo Dmitry Medvedev

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, acusou a Rússia de tentar se intrometer nas próximas eleições antecipadas de 25 de setembro, depois que o ex-presidente russo Dmitry Medvedev pediu aos cidadãos da UE que votem contra “imbecil” políticos.

Na quinta-feira, Di Maio criticou o que chamou de “interferência do governo russo nas eleições italianas,” descrevendo-o como “verdadeiramente preocupante.” Ele disse que Medvedev deu um “instruções claras sobre como votar” e convocou as forças políticas italianas a “distanciar-se da propaganda russa.”

A declaração do ministro das Relações Exteriores veio horas depois que Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, publicou um post em seu canal Telegram pedindo ao povo do bloco que manifestasse sua insatisfação com o “imbecil” líderes conhecidos na cabine de votação.













Citando pesquisas não especificadas, Medvedev disse que os residentes da UE “não perdeu o bom senso” e “mais da metade” deles são contra o rompimento dos laços com a Rússia. Os europeus querem relações normais, energia em suas casas, mercados para seus produtos, comércio de sucesso e turistas em museus e cafés, argumentou.

Medvedev também pediu aos cidadãos da UE que punissem e “chamar a conta” seus políticos por seus “estupidez óbvia.” Ele acrescentou que os europeus não querem ser solicitados a pagar do próprio bolso para punir a Rússia, que “não prejudicou nenhum cidadão da UE de forma alguma com sua operação na Ucrânia.”

“Ajam, vizinhos europeus! Não fique calado!” exortou o ex-presidente, concluindo o post com um alerta de que “no inverno, é muito mais quente e confortável na companhia da Rússia.”

Di Maio assegurou aos italianos que o governo em Roma está trabalhando para “diversificar as fontes de nosso abastecimento de gás” para se tornar menos dependente da Rússia, o que ele disse ser “financiando a guerra sangrenta na Ucrânia” com dinheiro italiano.