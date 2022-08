Erdogan informará Putin sobre conversas com Zelensky — CMIO

Presidente turco se reuniu com líder ucraniano e secretário-geral da ONU, Antonio Guterres

Após suas conversas trilaterais com Vladimir Zelensky e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em Lviv, na quinta-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan reiterou que Ancara está procurando atuar como mediadora para ajudar a pôr fim ao conflito na Ucrânia por meio da diplomacia o mais rápido possível. possível.

“O que importa é encontrar o caminho mais curto e justo para a mesa de negociações”, Erdogan disse na cidade do oeste da Ucrânia, conforme citado pela agência de notícias Anadolu. “Estamos prontos para atuar como facilitadores ou mediadores no objetivo de reviver as negociações sobre os parâmetros que tomaram forma em Istambul.”

Segundo Erdogan, o mundo já está sentindo o "efeitos positivos" de um acordo de exportação de grãos assinado em Istambul em 22 de julho e durante as conversas de quinta-feira os participantes "avaliaram as possibilidades de transformar a atmosfera positiva criada pelo acordo de Istambul em paz permanente".













Erdogan disse que discutirá os detalhes de suas conversas com Zelensky e Guterres com o presidente russo, Vladimir Putin, mas não esclareceu quando tal reunião ou telefonema poderia ocorrer.

Embora a Turquia seja membro da OTAN, não sancionou a Rússia pelo conflito na Ucrânia. Erdogan – que descreve sua posição sobre o conflito como “equilibrado” – fez recentemente uma visita à Rússia, onde ele e Putin concordaram em fortalecer seus laços comerciais e energéticos e intensificar a cooperação na luta contra o terrorismo.

No início de julho, os dois líderes também se encontraram na capital iraniana como parte do chamado Processo de Paz de Astana para a Síria.













Sob os termos do acordo de julho, representantes da Ucrânia, Rússia, ONU e Turquia concordaram em abrir um centro de coordenação conjunta em Istambul para supervisionar os embarques de alimentos e fertilizantes da Ucrânia e manter rotas de trânsito seguras para esses embarques através do Negro. Mar.

Em março, durante outra reunião em Istambul, Moscou e Kiev estariam perto de resolver suas diferenças, mas o esboço do acordo foi torpedeado pelo lado ucraniano, segundo o Kremlin.