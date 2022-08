Pequim reage ao plano ‘ambicioso’ dos EUA para Taiwan — CMIO

A China denunciou as próximas negociações comerciais entre os Estados Unidos e Taiwan em termos inequívocos, instando os dois lados a cancelar os planos depois que Washington partiu. “objetivos amplos” para futuros negócios com a ilha.

Entrevistando repórteres na quinta-feira, um porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China, Ma Xiaoguang, respondeu a uma declaração americana sobre negociações comerciais com Taipei emitida no início desta semana, insistindo que tais negociações violariam garantias anteriores dos EUA sobre o assunto.

“Pedimos aos EUA que cumpram o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos sino-americanos com ações concretas. Tentativas de jogar a ‘carta de Taiwan’ para impedir a reunificação da China e o rejuvenescimento nacional não terão sucesso”, Ma disse, acrescentando que o Partido Democrático Progressista de Taiwan “conspirou com forças externas, traiu os interesses do povo na ilha e buscou o interesse político”.

Os comentários vieram menos de 24 horas depois que o Escritório do Representante de Comércio dos EUA divulgou um documento descrevendo uma “roteiro ambicioso” para as negociações, que observou que as reuniões podem começar já no próximo outono.













“Os Estados Unidos e Taiwan… estabeleceram uma agenda robusta para negociações”, disse a agência, listando uma série de áreas que seriam cobertas durante as negociações, incluindo “facilitação do comércio, boas práticas regulatórias, fortes padrões anticorrupção”, e “aumentar o comércio entre nossas pequenas e médias empresas”.

“Planejamos seguir um cronograma ambicioso para alcançar compromissos de alto padrão e resultados significativos”, acrescentou o USTR.

As tensões entre Washington e Pequim aumentaram nas últimas semanas após várias reuniões entre autoridades americanas e taiwanesas, incluindo uma visita de alto nível da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. As viagens desencadearam exercícios militares sem precedentes das forças chinesas no ar e nas águas ao redor da ilha, com o governo chegando a afirmar que estava realizando um “bloqueio” furar.

Enquanto a China considera a ilha como parte de seu território, Taiwan é governada de forma autônoma desde a Guerra Civil Chinesa em 1949, quando a facção nacionalista do Kuomintang foi derrotada pelos comunistas no continente e forçada a fugir. A administração local continuou a referir-se à ilha como o “República da China” desde então, embora tenha sido formalmente reconhecido por apenas um punhado de países estrangeiros.