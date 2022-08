Inflação na zona do euro deve bater recorde de 8,9% em julho, dizem analistas

“Amanhã vão sair os números da inflação na Europa e a expectativa é de outro salto, desta vez para 8,9% em relação à manchete de 8,6% do mês passado, com o Índice de Preços ao Consumidor [IPC] esperado para aumentar para 4% em relação à impressão de 3,7% do mês passado”, disse o estrategista sênior James Stanley na quarta-feira (17).

Os dados estatísticos dos EUA também vão ser divulgados no final do dia, incluindo dados sobre o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego ao longo da semana até o último sábado (13) e transações de habitação no mercado secundário no país.