Dois aviões colidem no ar — CMIO

O acidente letal ocorreu na Califórnia sobre um aeródromo público sem torres de controle de tráfego

Uma colisão no ar sobre uma pequena pista de pouso na Califórnia matou várias pessoas, com autoridades dizendo que o acidente ocorreu a baixa altitude quando dois aviões tentaram pousar simultaneamente.

Uma conta oficial da cidade de Watsonville, Califórnia, observou o incidente em um tweet na quinta-feira, afirmando que havia relatos de “múltiplas mortes” no Aeroporto Municipal de Watsonville “depois de 2 aviões tentando pousar colidiram.” Também compartilhou uma imagem de uma estrutura no aeródromo que sofreu grandes danos no acidente.

Mais tarde, a cidade ofereceu suas condolências às vítimas e suas famílias, dizendo que o trágico incidente “tirou a vida de várias pessoas”.

Pelo menos duas pessoas morreram na colisão, que envolveu um Cessna 340 bimotor e um Cessna 152 monomotor, de acordo com autoridades citadas pela Associated Press.

Várias agências responderam ao Aeroporto Municipal de Watsonville depois que 2 aviões que tentavam pousar colidiram. Temos relatos de várias fatalidades. O relatório chegou às 14h56. A investigação está em andamento, atualizações a seguir. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — Cidade de Watsonville (@WatsonvilleCity) 18 de agosto de 2022

As duas pessoas a bordo do Cessna 340 perderam a vida, embora a agência tenha acrescentado que “não ficou imediatamente claro” se o piloto da outra aeronave, seu único ocupante, sobreviveu. Não houve feridos em terra, apesar dos danos no aeroporto.

Imagens capturadas pela mídia local mostraram os destroços de um avião em um campo, enquanto a outra nave podia ser vista entre as ruínas da estrutura que foi atingida, tendo esmagado uma de suas paredes.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disseram que estão investigando o acidente, e a FAA confirmou que os dois aviões estavam se preparando para pousar quando a colisão ocorreu. Até agora, poucos outros detalhes foram fornecidos, e a causa exata do acidente permanece incerta.













Falando a um jornal local, uma testemunha do incidente disse que os aviões estavam a apenas 200 pés do chão quando se encontraram, acrescentando que viu uma das aeronaves atingir a asa direita da outra, o que “apenas desceu em espiral e caiu” em torno do perímetro do aeródromo. Ele disse que o avião bimotor “estava lutando” e ainda no ar depois, mas logo caiu em um prédio na instalação e explodiu em chamas.

Uma pista de pouso de propriedade da cidade com quatro pistas, o Aeroporto Municipal de Watsonville não possui uma torre de controle de tráfego aéreo para ajudar os aviões a coordenar pousos e decolagens, de acordo com a AP. O local é frequentemente usado por pilotos recreativos que pilotam aeronaves menores, como os dois Cessnas envolvidos na colisão de quinta-feira.