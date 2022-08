Bloomberg: China permanece mercado atraente para Europa em meio à operação especial na Ucrânia

As empresas europeias não estão abandonando a China, apesar da deterioração das relações políticas entre os dois lados e os lockdowns contra a COVID-19 no país asiático, escreveu na quarta-feira (17) a agência norte-americana Bloomberg.

A mídia citou dados do centro de análise Rhodium Group, que indicam um aumento de 15% no investimento da União Europeia (UE) na China. O valor das exportações europeias no período de janeiro a junho deste ano também se manteve estável em relação ao primeiro semestre de 2021.

As relações entre a China e a UE pioraram em 2021 depois que Bruxelas cancelou um acordo de comércio mútuo, após Pequim recusar condenar a operação militar especial da Rússia. No entanto, segundo os analistas da Bloomberg, as tensões políticas podem estar dando o efeito oposto ao esperado, fazendo as empresas reforçar as cadeias de produção locais.