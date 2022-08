Fornecedor de energia alemão enfrenta enormes perdas — CMIO

A Uniper, socorrida, culpa a redução dos fluxos de gás da Rússia por seu desempenho financeiro desastroso

A concessionária de energia elétrica alemã Uniper sofreu um prejuízo líquido de € 12,3 bilhões (US$ 12,5 bilhões) no primeiro semestre de 2022 devido a um declínio acentuado no fornecimento de gás natural da Rússia, de acordo com o balanço da empresa divulgado na terça-feira.

“A Uniper vem desempenhando há meses um papel crucial na estabilização do fornecimento de gás da Alemanha – ao custo de bilhões em perdas resultantes da queda acentuada nas entregas de gás da Rússia”, disse o CEO Klaus-Dieter Maubach no comunicado, citado pela Bloomberg.

Os fluxos de gás natural da Rússia, o maior fornecedor de gás da Alemanha, vêm diminuindo nos últimos meses devido a problemas técnicos resultantes de sanções relacionadas à Ucrânia impostas a Moscou. Com isso, a Uniper foi obrigada a comprar gás no mercado spot a preços muito mais altos, para compensar o déficit. A situação financeira da empresa tornou-se tão terrível que Berlim foi forçada a intervir no mês passado e nacionalizar parcialmente a empresa, adquirindo uma participação de 30%.

De acordo com o comunicado da empresa, atualmente não é possível emitir uma previsão adequada para os ganhos deste ano “devido ao ambiente volátil,” mas observou que um “resultado negativo substancial” é provável.

Em um esforço para enfrentar a iminente crise de energia no país, Berlim recentemente instou os moradores a reduzir o consumo e lançou o processo de revitalização das usinas de carvão, ao mesmo tempo em que impôs uma taxa adicional sobre o uso de gás.

