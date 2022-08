CNN Turk: Rússia suaviza condições para organizar reunião entre Putin e Zelensky

Hoje (18), o presidente turco Recep Tayyip Erdogan chegou a Lvov para uma reunião trilateral com o seu homólogo ucraniano Vladimir Zelensky e o secretário-geral da ONU António Guterres. A mídia supõe que durante as conversas Erdogan possa propor a Zelensky a sua ajuda na organização do encontro com o líder russo.