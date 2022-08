Japão retoma importação de petróleo russo — CMIO

O Japão retomou suas compras de petróleo russo em julho, de acordo com informações divulgadas na quarta-feira pelo Ministério das Finanças do país.

No mês anterior, as importações caíram para zero quando as refinarias locais começaram a eliminar gradualmente o petróleo russo em meio a sanções relacionadas à Ucrânia.

Embora o ministério não tenha divulgado o volume exato, disse que as importações de petróleo da Rússia em julho foram 65,4% menores do que no mesmo período do ano passado. O volume de importações de gás natural liquefeito (GNL) da Rússia também diminuiu 26,1% em relação a julho de 2021, enquanto as importações de carvão caíram 40,1%.

Apesar do declínio nos volumes físicos, o valor das exportações de combustíveis russos para o Japão aumentou 45,1% em relação ao ano passado devido ao aumento dos preços globais das commodities.

Em maio, o ministro japonês da Economia, Comércio e Indústria, Koichi Hagiuda, prometeu que Tóquio reduziria gradualmente sua dependência dos recursos energéticos russos, mas disse que não poderia abrir mão do petróleo russo imediatamente. O Japão também apóia o plano do G7 de impor um teto de preço ao petróleo russo, que está atualmente em discussão.

Enquanto isso, o Japão também aumentou significativamente suas importações de petróleo do Oriente Médio. Eles subiram 10%, enquanto as importações totais de petróleo de todos os países para o Japão aumentaram 3,8%. A região do Oriente Médio responde por mais de 90% do consumo total de petróleo do Japão, mas devido à sua proximidade a Rússia é um valioso fornecedor de energia para o país.

