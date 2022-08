MRE ucraniano critica Deutsche Welle por 'materiais pró-russos'

O diplomata ucraniano usou como exemplo da orientação pró-russa da DW as publicações em que se mencionava que “apenas um descuido dos defensores ucranianos pode provocar uma catástrofe nuclear na usina nuclear de Zaporozhie” ou que “a proibição da entrada no Ocidente para os russos não ajudará a vencer [o presidente russo Vladimir] Putin”.

Anteriormente, a Ucrânia tem várias vezes expressado o seu descontentamento com as ações das autoridades alemãs. Em julho, o assessor do chefe da administração de Vladimir Zelensky, Aleksei Arestovich, afirmou que a Ucrânia ainda não via cinco mil capacetes prometidos para ela pela Alemanha. Nesse contexto, o ex-embaixador ucraniano na Alemanha, Andrei Melnik, até publicou nas redes sociais uma foto de um caracol com um cartucho colado na parede, enquanto a imagem foi acompanhada pela inscrição: “Armas alemãs para a Ucrânia já estão a caminho.”