MRE russo: Moscou usaria arsenal nuclear somente em circunstância de emergência

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou nesta quinta-feira (18)e que não tem qualquer intenção de um embate com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ou com os Estados Unidos.

Segundo noticiou a Reuters, o comunicado é uma resposta ao que a Rússia chama de “especulação midiática” em torno da intenção de Moscou de usar armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Segundo o comunicado, tais afirmações são “absolutamente falsas”.

“A doutrina militar da Rússia permite uma resposta nuclear apenas em resposta a uma ameaça de destruição em massa ou quando a própria existência do Estado está sob ameaça. Com isso, o uso do arsenal nuclear é possível somente como parte de uma resposta em autodefesa a um ataque e somente em emergências”, diz o comunicado, assinado por Ivan Nechaev, vice-diretor do Departamento de Informações e Imprensa do MRE da Rússia.