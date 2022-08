Verdes oferecem solução para a crise energética do Reino Unido — CMIO

O Partido Verde do Reino Unido propôs nacionalizar permanentemente as cinco principais empresas de energia do país para aliviar a atual crise do custo de vida, informou o The Guardian na quarta-feira, citando líderes do partido.

“Ao trazer as cinco grandes empresas de varejo de energia para propriedade pública, definindo o preço da energia a um preço acessível e absorvendo os aumentos de preços globais, o governo poderia garantir que todos possam se dar ao luxo de passar por essa crise do custo de vida”, disse a co-presidente do partido, Carla Denyer, citada pela agência de notícias.

De acordo com o relatório, o partido baseou sua proposta em uma recomendação do mês passado do British Trades Union Congress (TUC), que pedia que a British Gas, E.ON, EDF, Scottish Power e OVO estivessem sob controle estatal. De acordo com o TUC, a mudança custaria cerca de £ 2,9 bilhões (US $ 3,5 bilhões), o que não é muito mais do que os £ 2,7 bilhões (US $ 3,3 bilhões) que o governo gastou para resgatar outra empresa de energia, a Bulb, no ano passado.













Além disso, os Verdes apresentaram uma iniciativa para reverter o teto do preço da energia – o valor máximo que as famílias pagam pela energia – para o nível do outono passado. Ao mesmo tempo, o partido instou Londres a aumentar os impostos sobre os lucros excessivos obtidos pelas empresas de petróleo e gás do Reino Unido.

“Somente o governo pode intervir adequadamente para evitar desastres no próximo inverno,” Denyer foi citado como tendo dito.

Londres já aumentou o limite de preço da eletricidade no início deste ano, o que resultou na conta anual média de uma família britânica subindo 54% para um recorde de £ 1.970 (US $ 2.400). No final de agosto, espera-se que o regulador do Reino Unido anuncie um novo aumento no teto, o que pode resultar em contas anuais de eletricidade subindo para mais de £ 3.000 (US $ 3.600) em outubro e contas ainda mais altas no próximo ano, de acordo com previsões recentes.

