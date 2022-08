Bancos europeus retomam negociação de títulos russos – FT — CMIO

UBS, Barclays e Deutsche Bank supostamente retomaram a permissão de clientes para vender suas dívidas russas

Vários grandes bancos europeus seguiram Wall Street, permitindo que os clientes negociassem dívida russa mais uma vez, informou o Financial Times na quarta-feira, citando suas fontes.

O relatório destacou que o UBS, o Barclays e o Deutsche Bank voltaram a permitir que os clientes vendam suas dívidas russas, de acordo com movimentos semelhantes do JPMorgan, Bank of America, Jefferies e Citigroup nos EUA.

Outros bancos europeus, incluindo o Credit Suisse e o HSBC, até agora se abstiveram de reentrar no mercado de dívida russo devido à sua menor tolerância ao risco, disseram pessoas com conhecimento de suas atividades ao FT.

As fontes explicaram que as decisões de reiniciar a negociação de títulos russos não foram motivadas pela tentativa de lucrar com a reabertura do mercado, mas sim para permitir que os clientes reduzissem sua exposição de acordo com as regras de sanções.



“Isto é principalmente para clientes que continuam a querer relaxar,” um funcionário não identificado de um dos bancos que reiniciou o comércio de dívidas russas disse à agência. “Os volumes não são tão notáveis”, ele adicionou.

Em julho, o Tesouro dos EUA publicou diretrizes que permitiam aos bancos norte-americanos facilitar, compensar e liquidar transações com títulos russos se isso ajudasse os detentores dos EUA a se livrar deles gradualmente.

Antes disso, a maioria dos bancos americanos e europeus havia parado de trabalhar com títulos russos depois que o Tesouro impôs a proibição de transações com ativos russos como parte das sanções econômicas a Moscou.

