Guterres diz que indicará general Santos Cruz para liderar investigação da ONU em Donbass

O secretário-geral disse que pretende indicar Santos Cruz para liderar a missão e que os termos e nomes relacionados foram compartilhados com a Rússia e com a Ucrânia, que precisam aprovar esses detalhes.

O ataque contra Elenovka foi atribuído às forças ucranianas pelos militares russos. As vítimas do ataque eram prisioneiros de guerra detidos pelas forças aliadas da Rússia na região.

A fala de Guterres ocorreu durante uma conversa com repórteres na cidade ucraniana de Lvov, após conversa com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Santos Cruz é general da reserva do Exército brasileiro e comandou as missões de paz da ONU no Haiti (Minustah) e no Congo (Monusco). O militar também foi ministro da Secretaria de Governo do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, entre janeiro e junho de 2019.