‘Starbucks’ russo recebe novo nome e logotipo — CMIO

A cadeia de café Starbucks retomará as operações na Rússia sob a nova marca “Stars Coffee”, informou o canal Moscow 24 na quarta-feira. De acordo com a mídia, uma garota com um cocar tradicional russo ‘kokoshnik’ substituirá a sereia no logotipo.

As cafeterias da capital russa abrirão com o novo nome em 18 de agosto.

No mês passado, o rapper e empresário russo Timati (Timur Yunusov) anunciou que havia adquirido todos os ativos russos da cadeia de café dos EUA em parceria com o empresário Anton Pinsky. Os compradores obtiveram os contratos de aluguel de todas as 130 cafeterias Starbucks na Rússia, bem como os contratos de trabalho de seus 2.000 funcionários.

Em março, a Starbucks, que operava na Rússia desde 2007, anunciou que estava suspendendo temporariamente todas as atividades comerciais no país, incluindo o fornecimento de produtos, devido a sanções ocidentais. Em 23 de maio, a empresa anunciou sua decisão de sair do mercado russo, dizendo que continuaria apoiando seus funcionários russos, inclusive pagando-lhes seis meses de salário e auxiliando em novos empregos.

