Coreia do Norte rejeita ‘plano ousado’ de Seul

MOSCOU, 19 de agosto – RIA Novosti. A irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, disse que a Coreia do Norte nunca aceitaria o “plano ousado” da Coreia do Sul de melhorar sua economia em troca da desnuclearização, informou a agência de notícias Yonhap.

O presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol, em um discurso por ocasião do Dia da Independência em 15 de agosto, reafirmou uma promessa de campanha de implementar o “plano ousado” de Seul para melhorar gradualmente a economia norte-coreana se ela tomar medidas para a desnuclearização. A Coreia do Sul declara sua disposição para contribuir significativamente para o desenvolvimento da economia, energia, comércio, agricultura e outras áreas da RPDC.

“Não sei que ideias descaradas eles vão bater na porta no futuro, mas deixo claro que nunca vamos lidar com eles”, disse Kim Yo-jong, segundo a agência em Rodong Sinmun, o principal órgão jornalístico do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC).

Kim Yo-jong é o vice-diretor do Departamento de Propaganda e Agitação do Comitê Central do PTC e supervisiona as relações intercoreanas, segundo a agência.