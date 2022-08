Fundo soberano da Noruega perde 14% de seu valor e aponta risco de 'ainda não termos visto o pior'

Nicolai Tangen, diretor do Fundo Petrolífero da Noruega, alertou os investidores sobre os anos difíceis que se avizinham depois que o maior fundo soberano do mundo registrou uma perda de US$ 174 bilhões (R$ 904,68 bilhões) no primeiro semestre de 2022, contou ele em entrevista ao jornal britânico Financial Times.