Primeira-ministra finlandesa aparece dançando em VÍDEO, é alvo de críticas e nega uso de drogas

Nas imagens, ela é vista cantando, dançando e abraçando seus amigos em um apartamento particular, ao lado de influenciadores, apresentadores de TV e rádio e um membro do Parlamento finlandês, Ilmari Nurminen. Marin confirmou a autenticidade da filmagem.

Com base na análise de um especialista em tecnologia, o jornal finlandês Iltalehti escreve que, em um dos vídeos, o grupo utiliza a expressão “ gangue da farinha “, que seria uma referência a cocaína.

Diversos legisladores, incluindo Riikka Purra, presidente do Partido dos Finlandeses, e o deputado Mikko Karna, do Partido do Centro, criticaram duramente o comportamento de Marin e exigiram que a primeira-ministra fosse submetida a um exame toxicológico.