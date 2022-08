Crítico de Trump perde assento no Congresso – CMIO

Rep. GOP Liz Cheney de Wyoming foi deposto na corrida primária do estado

A deputada republicana Liz Cheney perdeu sua candidatura a mais um mandato após um fraco desempenho nas primárias do estado de Wyoming, de acordo com vários meios de comunicação que chamaram a corrida, com sua oponente, Harriet Hageman, apoiada por Donald Trump, parecendo vencer por uma margem significativa.

Com a grande maioria das cédulas, Cheney obteve menos de 30% dos votos da noite de terça-feira, com seu oponente do Partido Republicano, Hageman, garantindo mais de 65%, informou a NBC News, citando dados do National Election Pool.

Grande detrator do ex-presidente Donald Trump, Cheney perdeu para um candidato com apoio do ex-comandante-chefe e argumentou que ela poderia ter se saído melhor se estivesse disposta a ecoar a acusação de Trump de que a corrida presidencial de 2020 foi marcada por fraude generalizada.

“Dois anos atrás, ganhei esta primária com 73% dos votos. Eu poderia facilmente ter feito o mesmo de novo.” ela disse a uma multidão em Jackson, Wyoming, depois de admitir sua derrota, acrescentando “O caminho estava claro, mas exigiria que eu concordasse com a mentira do presidente Trump sobre as eleições de 2020.”













Cheney era anteriormente o número três no ranking republicano no Congresso, mas perdeu apoio significativo entre os republicanos depois de votar pelo impeachment de Trump, acusando-o de incitar o motim de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA. Mais tarde, ela se juntou ao comitê do Congresso que investiga o incidente e atua como vice-presidente.

Hageman declarou vitória através de uma declaração preparada, dizendo que a votação de terça-feira “avisou as elites: não vamos mais tolerar representantes que não nos representam”.

O ex-presidente Trump também fez uma volta da vitória após a corrida, saudando Hageman “vitória decisiva” ao afirmar que Cheney “deveria ter vergonha de si mesma”.

“Agora [Cheney] pode finalmente desaparecer nas profundezas do esquecimento político onde, tenho certeza, ela será muito mais feliz do que é agora”, ele adicionou.

No entanto, com seu mandato final programado para terminar no início do próximo ano, o papel de Cheney no painel de 6 de janeiro continuará nos próximos meses.

O resultado primário em Wyoming não será um choque para muitos, já que várias pesquisas recentes indicaram que Cheney enfrentou uma batalha difícil contra seu adversário apoiado por Trump, incluindo uma pesquisa publicada na semana passada que previa uma diferença de 30 pontos entre os dois. .