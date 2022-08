Apple diversificando para longe da China – mídia – CMIO

A gigante de tecnologia dos EUA está em negociações com o Vietnã para fabricar mais itens, de acordo com a agência de notícias japonesa Nikkei

A Apple está em negociações para produzir relógios e MacBooks no Vietnã, enquanto tenta diversificar a produção fora da China, informou a agência de notícias japonesa Nikkei nesta quarta-feira.

Os fornecedores chineses da empresa Luxshare Precision Industry e a montadora de iPhones baseada em Taiwan Foxconn já iniciaram a produção de teste dos dois produtos no norte do Vietnã, “pessoas com conhecimento direto do assunto” disse à agência.

Seria a primeira vez que Apple Watches e MacBooks seriam montados no Vietnã. Anteriormente, fabricava produtos menos sofisticados para a empresa, incluindo iPads e fones de ouvido AirPod.

A Apple transferiu parte da produção para o Vietnã depois que os bloqueios do Covid-19 deste ano na maior cidade da China, Xangai, levaram a interrupções na cadeia de suprimentos, disseram as fontes. As negociações também estão em andamento para configurar linhas de teste para os alto-falantes inteligentes HomePod da Apple, acrescentaram.













No entanto, o progresso na transferência da produção do MacBook para o Vietnã foi mais lento do que o esperado devido a complicações causadas pela pandemia e pela cadeia de suprimentos muito maior envolvida na fabricação dos computadores, segundo as fontes.

“AirPods, Apple Watch, HomePod e muito mais… A Apple tem grandes planos no Vietnã, além da fabricação do iPhone,” disse uma fonte da agência. “Os componentes para MacBooks tornaram-se mais modularizados do que no passado, o que facilita a produção de laptops fora da China. Mas como torná-lo competitivo em termos de custos é outro desafio.”

A Apple, que depende quase inteiramente da China para sua produção há décadas, começou a diversificar depois que o então presidente dos EUA, Donald Trump, lançou uma guerra comercial contra Pequim. Os primeiros AirPods feitos no Vietnã foram lançados em 2020.

A medida ocorre em meio a um novo aumento nas tensões entre os EUA e a China, provocado pela visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, à ilha autônoma de Taiwan, que Pequim considera parte de seu território.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

CEO do Telegram critica Apple e Google

Além do Vietnã, países como México e Índia – onde a fabricação do iPhone 13 foi lançada este ano – se tornaram importantes polos de produção para a Apple fora da China.