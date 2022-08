Ocidente ameaça Rússia com rótulo de ‘diamantes de sangue’ – NYT – CMIO

Moscou já havia criticado os esforços para politizar seu comércio de diamantes, chamando-o de “demagogia política”.

Potências ocidentais, incluindo EUA, UE e Canadá, estão pressionando para que a Rússia seja rotulada como exportadora de diamantes de conflito, argumentando que o comércio de pedras preciosas está enchendo os bolsos do Kremlin e permitindo que ele continue sua ofensiva militar na Ucrânia, escreveu o New York Times em Terça-feira.



O jornal diz que o representante do Departamento de Estado dos EUA, George Cajati, pediu a medida em uma carta enviada ao Processo Kimberley – uma organização apoiada pela ONU que visa impedir que “conflito” ou os chamados “diamantes de sangue” entrem no mercado mundial devido a eles. sendo de origem antiética ou usado para financiar conflitos regionais.



Na carta, que foi enviada à organização em maio, Cajati insistiu que os lucros do comércio de diamantes da Rússia estavam “beneficiando o mesmo Estado que está conduzindo uma guerra premeditada, não provocada e injustificada”. Sua posição foi apoiada pela UE, Canadá, várias outras nações ocidentais e Ucrânia.

A Rússia é o maior fornecedor mundial de pequenos diamantes, e os EUA têm sido há anos um dos maiores mercados para as gemas, onde são frequentemente usadas para anéis de noivado, brincos e pingentes.













De acordo com o NYT, que cita dados do governo dos EUA, em 2021, as exportações de diamantes da Rússia representaram mais de US$ 4,5 bilhões, tornando-se a maior exportação não energética de Moscou em valor.

Embora vários países ocidentais, como os EUA, já tenham introduzido restrições à compra de diamantes diretamente da Rússia, a medida se estende apenas aos diamantes brutos. O NYT explica que essa tecnicidade significa que as gemas enviadas por Moscou à Índia para refino, por exemplo, ainda podem chegar aos mercados dos EUA após serem rotuladas como de origem indiana.

Em junho, o Processo Kimberley tentou levantar a questão dos diamantes russos, mas nenhuma decisão foi tomada devido ao veto da Rússia, China e Bielorrússia, que foram apoiados pelo Quirguistão, Mali e República Centro-Africana.

O Ministério das Finanças da Rússia condenou as tentativas do Ocidente de rotular a Rússia como exportadora de “diamantes de sangue” como “absolutamente infundadas” e nada menos que “demagogia política”, de acordo com um comunicado enviado ao Processo Kimberley em junho e visto pela Reuters.

“A Federação Russa condena categoricamente as tentativas orquestradas da Coalizão da Sociedade Civil, com o apoio de uma minoria absoluta de alguns participantes ocidentais, de politizar o trabalho do Processo de Kimberley distorcendo deliberadamente ou mesmo substituindo abertamente seus princípios básicos”, escreveu o ministério. .

Moscou insistiu que seus diamantes estão de acordo com todos os padrões ambientais, sociais e de governança estabelecidos pelo Processo de Kimberley, e observou que as minas russas sustentam a subsistência de quase um milhão que vive na região nordeste de Yakutia, que depende fortemente da estabilidade da indústria de mineração de diamantes.

A próxima reunião do Processo de Kimberley está marcada para novembro, embora alguns temam que a organização possa se deteriorar em mais um campo de batalha político. Hans Merket, pesquisador da indústria de diamantes e de direitos humanos e membro do Processo Kimberley, disse ao NYT que o grupo se tornou “um órgão de burocratas” e levantou preocupações de que disputas políticas estavam desviando um trabalho importante, já que diamantes “problemáticos” estavam sendo endossados ​​para tranquilizar falsamente os compradores de joias, enquanto problemas sérios estavam sendo ignorados.