Israel e Turquia anunciam normalização dos laços — CMIO

O gabinete do primeiro-ministro israelense diz que as duas nações vão restaurar as relações diplomáticas plenas, que foram rebaixadas em 2018

Israel e Turquia em breve renomearão embaixadores para os países um do outro e restaurarão laços diplomáticos completos, disse o gabinete do primeiro-ministro israelense Yair Lapid nesta quarta-feira.

As relações entre as duas nações foram rebaixadas em 2018, depois que as forças israelenses mataram cerca de 60 palestinos durante protestos na fronteira de Gaza. Ancara na época condenou o tratamento pesado de manifestantes por parte de Israel.

Um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, após conversas entre Lapid e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, disse: “decidiu-se, mais uma vez, elevar o nível das relações entre os dois países ao de plenas relações diplomáticas e devolver embaixadores e cônsules gerais.”

A normalização ajudaria, entre outras coisas, “fortalecer a estabilidade regional,” acrescentou.

O primeiro-ministro Lapid também foi citado como descrevendo o movimento como “notícias econômicas importantes para os cidadãos de Israel.”













Com a normalização das relações em andamento há algum tempo, o presidente Erdogan observou anteriormente que restaurar os laços com Israel permitiria a Ancara “ajudar nossos irmãos palestinos.”

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse à imprensa em Ancara que seu ministério já estava procurando o candidato certo para se tornar o embaixador do país em Israel.

Após uma visita à Turquia do presidente israelense Isaac Herzog em março e visitas subsequentes de ministros das Relações Exteriores, Israel anunciou a reabertura de seu escritório comercial em Istambul. Os dois países também assinaram um acordo de aviação, que permite que as companhias aéreas israelenses voem para a Turquia.

Nos últimos anos, Israel tem feito esforços conjuntos para normalizar suas relações tradicionalmente tensas com algumas nações muçulmanas. 2020 viu a assinatura dos chamados Acordos de Abraão entre o estado judeu de um lado e os Emirados Árabes Unidos do outro. Acordos semelhantes entre Israel, Bahrein e Marrocos se seguiram logo em seguida. Nesse mesmo ano, a Turquia também iniciou suas tentativas de normalizar as relações com outras potências regionais, como Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.