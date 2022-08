Crítica derrotada de Trump se compara a Abraham Lincoln – CMIO

Destemida por uma repreensão dos eleitores republicanos, a congressista Liz Cheney se comparou ao presidente mais popular dos Estados Unidos

A deputada norte-americana Liz Cheney reagiu a ser eliminada do Congresso por 37 pontos percentuais nas primárias republicanas de Wyoming comparando-se a Abraham Lincoln e insinuando que ela tentará seguir seu caminho para a Casa Branca.

“O grande e original campeão do nosso partido, Abraham Lincoln, foi derrotado nas eleições para o Senado e para a Câmara antes de vencer a eleição mais importante de todas” Cheney disse aos apoiadores em Jackson, Wyoming, depois de perder o concurso de terça-feira. “Lincoln finalmente prevaleceu, ele salvou nosso sindicato e definiu nossa obrigação como americanos por toda a história.”

Cheney, que votou pelo impeachment de Donald Trump em janeiro de 2021 e o acusou de incitar o motim do Capitólio dos EUA, obteve apenas 28,9% dos votos republicanos na quarta-feira. Sua adversária endossada por Trump, Harriet Hageman, uma advogada que nunca ocupou um cargo político, ficou com 66,3%.

Liz Cheney acabou de perder sua cadeira no Congresso de Wyoming por quase 40 pontos e se comparou a Abraham Lincoln em seu discurso de concessão. Ela realmente enlouqueceu. pic.twitter.com/T0DlPBsF2K — Clay Travis (@ClayTravis) 17 de agosto de 2022

No entanto, Cheney pode buscar uma grande promoção. Ela disse em uma entrevista à NBC News na quarta-feira que está pensando em concorrer à presidência em 2024. Ela prometeu fazer “o que for preciso para manter Donald Trump fora do Salão Oval.”













Cheney observou que, em seu lendário discurso em Gettysburg, Lincoln jurou que “O governo do povo, pelo povo e para o povo não perecerá nesta Terra”. Aparentemente ignorando como as pessoas votaram na terça-feira, ela disse: “Enquanto nos encontramos aqui esta noite, essa continua sendo nossa maior e mais importante tarefa.”

Os conservadores ridicularizaram Cheney por invocar o nome de Lincoln, que sempre foi classificado como o presidente mais popular dos EUA nas pesquisas do C-SPAN e outros. “Uma mensagem clara está sendo enviada sobre o que o Partido Republicano precisa ser”. disse o representante dos EUA Marjorie Taylor Greene (R-Geórgia). “Não é nada como Liz Cheney, que não é nada como Abraham Lincoln.”

Apenas dois dos 10 republicanos que votaram pelo impeachment de Trump têm chance de serem reeleitos. Cheney é um dos quatro titulares que perderam suas eleições primárias, e outros quatro optaram por se aposentar em vez de buscar a reeleição.