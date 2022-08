YouTuber assa CNN por roubar seu vídeo — CMIO

Um clipe de 74 segundos que atraiu menos de 9.000 curtidas para a CNN no Twitter rapidamente se transformou em uma grande dor de cabeça depois que o criador do YouTube que fez o vídeo os chamou por usá-lo sem sequer pedir permissão. O tweet de Allen Pan rapidamente se tornou viral, recebendo mais de 450.000 curtidas, embora ele tenha uma pequena fração dos seguidores da rede corporativa.

“Assista uma cobra andando usando pernas robóticas” A CNN tinha tuitou na tarde de terça-feira para seus 59,4 milhões de seguidores na plataforma.

“Assista a uma empresa de notícias de bilhões de dólares usar minhas imagens sem licenciá-las” Frigideira atirou de volta aquela noite. Apesar de ter cerca de 37.000 seguidores no Twitter, logo obteve muito mais engajamento – e aprovação – do que a CNN. Isso chamou a atenção do Daily Caller, que postou sobre isso na manhã de quarta-feira.

Pan explicou que a subsidiária da Warner Bros. Discovery nunca o contatou para pedir permissão, observando que ele geralmente pede uma taxa de licenciamento de cerca de US $ 500, “que é uma taxa justa e uma gota no balde para a CNN”.

Quando alguém sugeriu que a CNN pode ter se engajado no uso justo, Pan disse que isso se aplicaria a “uma quantidade insubstancial do trabalho usado sem impacto no valor” – o que não aconteceu aqui.

Isso é ainda mais porque a filmagem postada pela CNN era apenas um pequeno segmento do vídeo, apresentado fora de contexto. A parte em que uma cobra “anda em” usar pernas robóticas foi o ponto final de um vídeo de quase dez minutos que Pan postou em seu canal do YouTube, Sufficiently Advanced, em 13 de agosto.

Intitulado “dar às cobras que elas (sic) pernas para trás”, o vídeo atraiu quase 2,8 milhões de visualizações e trata dos esforços de Pan para mostrar que ele não odeia cobras – depois de um vídeo de junho em que ele tentou tirar algumas da Flórida pela segurança do aeroporto. Uma foto desse vídeo é o banner na página do Twitter de Pan, apelidado de AnyTechnology.