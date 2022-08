A Sérvia não precisa de bases estrangeiras – Vucic – CMIO

A Sérvia não hospedará bases militares estrangeiras, optando por manter sua neutralidade, confirmou o presidente Aleksandar Vucic durante uma entrevista coletiva com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na quarta-feira.

Questionado sobre relatos de que a Rússia havia se oferecido recentemente para estabelecer uma base militar na Sérvia, Vucic disse que era contra a ideia. “A Sérvia não precisa de bases militares de ninguém”, insistiu, acrescentando que seu país preservaria sua neutralidade e laços com a Rússia e a China, bem como com os EUA e a UE.

“A Sérvia quer preservar a paz. Queremos salvaguardar a nossa população, o nosso país e o nosso céu, e é assim que vamos agir no futuro,” ele disse.













Vários veículos sérvios relataram na semana passada que o embaixador russo Alexander Botsan-Kharchenko havia divulgado a ideia de uma base militar russa na Sérvia. No entanto, a reportagem foi baseada em uma má interpretação de seu comentário de que “estabelecer bases militares russas aqui seria uma questão de escolha soberana da Sérvia”, uma hipotética referindo-se à retórica da OTAN. O Ministério de Emergências da Rússia opera um centro humanitário na cidade sérvia de Nis.

Vucic deve se reunir com o líder de Kosovo, Albin Kurti, na quinta-feira. Ele não espera que a continuação do diálogo mediado pela UE com a província separatista seja fácil, dizendo a repórteres na quarta-feira que as duas partes “não concordo em quase nada.” No entanto, ele insistiu que Belgrado queria acima de tudo “evitar qualquer tipo de possibilidade de escalada ou conflito.”

O presidente reconheceu que a Sérvia estava em um “situação perde-perde”, mas pediu a Stoltenberg que pelo menos respeitasse a dignidade dos sérvios, dada a história sangrenta do bloco com o país.

“Por favor, não espere que os sérvios gostem e digam como eles estão se divertindo muito”, disse Vucic, alertando que os sérvios nem sempre estão tão dispostos a se comprometer. “Há uma nova geração de jovens no norte do Kosovo que não aguenta mais isso”, disse ele, referindo-se à pressão dos albaneses étnicos apoiados pela Otan.

Vucic descartou a ideia de que Belgrado estava se preparando para “invadir” Kosovo, observando que “há 180 dias ouvimos falar da possibilidade da Sérvia e do desejo da Sérvia de invadir ou algumas entidades, ou alguns países da região, e isso ia acontecer há cinco meses, há quatro meses, há três meses, há dois meses agora, e não aconteceu até agora, o que significa que eles estavam realmente mentindo sobre isso.”

Apontando que ninguém no Ocidente chamou essas narrativas falsas sobre a Sérvia, nem ninguém responsável por elas se desculpou, Vucic disse que elas representavam uma arma política na ausência de qualquer “argumentos reais.”

Precisamos de uma abordagem racional, conversas, uma solução de compromisso e não o desejo de alguém de encontrar uma nova solução em que alguém possa chantagear a Sérvia ou ordenar à Sérvia como se comportar.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, aproveitou a entrevista coletiva como uma oportunidade para reafirmar seu alerta de que a aliança estava preparada para intervir no Kosovo caso a região “estabilidade” ser prejudicado de qualquer forma. A Otan ocupou Kosovo em 1999, após uma guerra aérea de 78 dias contra a então Iugoslávia, e apoiou a declaração de independência da província em 2008, que a Sérvia não reconheceu.