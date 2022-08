Enorme explosão atinge mesquita de Cabul – CMIO

Dezenas de pessoas estão supostamente mortas no Afeganistão após uma explosão durante as orações da noite

Uma grande explosão que destruiu uma mesquita de Cabul durante as orações da noite deixou dezenas de mortos e feridos.

A explosão ocorreu na quarta-feira dentro de uma mesquita em um bairro do norte de Cabul. Um hospital administrado pela instituição de caridade Emergency NGO disse recebeu 27 vítimas, incluindo cinco crianças. Um oficial de inteligência do Taleban disse à Reuters que 35 pessoas foram feridas ou mortas, e o número pode aumentar ainda mais.

Vários outros relatos da mídia colocaram o número de mortos de 20 para mais de 30. A Al Jazeera citou um funcionário não identificado dizendo que pelo menos 20 pessoas estavam mortas. O imã da mesquita estaria entre os mortos.













A explosão ocorreu apenas dois dias após o aniversário de um ano da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. O Talibã, que recuperou o controle do país após duas décadas de combates com as forças dos EUA e da Otan, culpou o grupo terrorista ISIS-K por ataques recentes em Cabul, incluindo um atentado que matou oito pessoas e feriu 18 no início deste mês em um acampamento xiita. Reunião muçulmana.

A explosão de quarta-feira foi tão forte que foi ouvida em uma grande área da capital e estilhaçou janelas em prédios próximos no bairro de Khair Khana.

A explosão ocorreu no mesmo dia em que o Talibã matou um de seus ex-líderes, Mawlawi Mahdi, que foi seu primeiro comandante de um grupo vindo da comunidade minoritária xiita hazara. Mahdi se rebelou contra o Talibã e foi morto a tiros perto da fronteira com o Irã enquanto tentava fugir do país, disse o Ministério da Defesa do Afeganistão em comunicado.