A economia de desconectar a geladeira não vale a intoxicação alimentar – autoridades de saúde do Reino Unido – CMIO

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido alerta que diarreia e vômito são um preço muito alto a pagar pela economia de eletricidade

Desligar a geladeira para economizar na conta de luz”cria o risco de infecção nos alimentos”, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido alertou os britânicos preocupados com o orçamento na quarta-feira, à medida que as contas de energia disparam. A intoxicação alimentar é o resultado, com cólicas estomacais de início súbito, diarréia e vômitos que podem ser potencialmente fatais em idosos ou enfermos.

A ameaça feita pelo homem de intoxicação alimentar aumenta o já formidável “Ameaça tripla” que o secretário de Saúde Steve Barclay vê no horizonte: o aumento do custo de vida, outra onda de casos de Covid-19 e o retorno da gripe, que desapareceu completamente no ano passado devido ao uso de desinfetante para as mãos e máscaras, de acordo com Saúde Pública Inglaterra.

Embora as pessoas não devam economizar na refrigeração, nem devem tentar economizar dinheiro desligando seus aquecedores durante o inverno, alertou a chefe da Agência de Segurança da Saúde, Dame Jenny Harries, observando que ter calor suficiente "é uma parte essencial de sua saúde." As pessoas devem aquecer suas casas a pelo menos 18 graus Celsius no inverno e compensar a diferença com roupas quentes, se necessário.













Em vez de brincar com o calor ou o frio, desligue a televisão ou outros dispositivos eletrônicos e desconecte os que estão no modo de espera, sugeriu Harries. Ela não ofereceu conselhos para aqueles cuja eletricidade foi cortada por falta de pagamento.

Embora não esteja claro quantas pessoas reais sucumbiram à intoxicação alimentar devido ao desligamento bem-intencionado de suas geladeiras, um banco de alimentos da Cornualha afirmou em maio que as crianças estavam sofrendo de dores de barriga devido a seus pais puxando o plugue para economizar dinheiro.

A inflação no Reino Unido atingiu 10,1% na quarta-feira, seu aumento mais acentuado em 40 anos. O valor da moeda está caindo tão rapidamente que o valor do salário médio excluindo bônus caiu 2,8% em relação ao ano passado quando ajustado pela inflação – a queda mais rápida desde que o Reino Unido começou a manter registros – e o índice de preços ao consumidor está subindo ainda mais rápido do que nos EUA e na Europa.

Enquanto isso, as contas de energia devem atingir £ 5.500 (US $ 6.629) em abril. A conta de energia doméstica média aumentou mais de 50% somente este ano, e os preços do gás subiram novamente na segunda-feira. A consultoria de energia Auxilione prevê que a família média pagará uma conta anual de £ 4.650 ($ 4.734) a partir de janeiro e £ 5.456 ($ 5.555) a partir de abril.

E o alto custo da energia veio para ficar, segundo alguns especialistas. A empresa do mercado de energia Cornwall Insight estima que os preços permanecerão altos até pelo menos 2030, apontando que o Reino Unido está fechando usinas a carvão e muitas usinas nucleares estão chegando ao fim de sua vida útil, enquanto o embargo ao petróleo e gás russo está forçando o país para competir com todas as outras nações europeias para obter gás natural de outros lugares.