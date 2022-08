Autoridade de segurança alemã alerta sobre ‘inimigos do estado’ — CMIO

O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália disse que a crise energética e o aumento dos preços podem ser explorados por teóricos da conspiração

A atual crise energética e a inflação podem levar a protestos na Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, alertou o ministro do Interior da região. Herbert Reul acrescentou que essas questões estão sendo exploradas por teóricos da conspiração, que ele descreveu como uma ameaça ao estado alemão.

Aparecendo no programa Fruhstart da n-tv na segunda-feira, Reul disse que “agora não estamos mais falando de manifestantes, mas sim quase algo como novos inimigos do Estado, que estão se estabelecendo lá.”

O funcionário expressou preocupação de que, quando coisas como o “crise energética, preços, uma sala fria” vir a ser “realmente palpável,” as narrativas dos teóricos da conspiração poderiam ganhar mais popularidade entre a população.

De acordo com o ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, a pandemia de Covid e os bloqueios associados a ela deixaram de ser um tópico vendido por aqueles que ele chamou de teóricos da conspiração, agora que as autoridades suspenderam as medidas restritivas. No entanto, “eles agora estão abusando dos medos das pessoas em outros campos,” Reul alertou, acrescentando que o problema é “nada para espirrar.”













O funcionário disse aos jornalistas que “se você der uma olhada na internet, no Telegram e assim por diante, eles estão cada vez mais indo para esses temas – guerra na Ucrânia, crise, crise do gás, preços e estão tentando conquistar mais pessoas.”

Segundo Reul, apesar de todas as preocupações que mencionou, a criação de um comitê de crise diante de uma possível crise energética seria prematuro. O que deve ser garantido é que a polícia local pode continuar trabalhando, não importa o que aconteça, afirmou.

“Temos tanques adicionais, 40 tanques com capacidade de 40.000 litros, que estamos distribuindo entre as polícias de toda a região, para estarmos aptos a agir se o pior acontecer,”, explicou o ministro do Interior.

Além disso, mais de 100 telefones via satélite foram encomendados para a polícia da Renânia do Norte-Vestfália para que os policiais possam se comunicar mesmo em caso de apagão.

Quando questionado sobre o que o Estado pode fazer para aumentar a confiança do público e cortar o terreno sob os pés dos extremistas, Reul argumentou que o “mais importante [thing] é ser honesto, não fazer promessas que não pode cumprir.”

Após o início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia, os preços do gás dispararam para recordes na Europa e, até o momento, permanecem substancialmente mais altos do que no ano passado.

Para piorar a situação, a Rússia recentemente cortou seu fornecimento de gás para a Alemanha.

Vários altos funcionários alemães alertaram repetidamente seus compatriotas e compatriotas sobre um inverno rigoroso pela frente e os exortaram a poupar energia para que o país possa encher seus reservatórios de gás a tempo.