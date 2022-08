Juízes de crianças por dinheiro são punidos com multa de US$ 206 milhões — CMIO

Dois ex-juristas da Pensilvânia que aceitaram suborno para enviar crianças a prisões com fins lucrativos foram condenados a pagar suas vítimas

Dois ex-juízes dos EUA foram condenados a pagar US$ 206 milhões em danos judiciais civis por receber propinas de um construtor de prisões com fins lucrativos para enviar centenas de crianças para suas prisões.

Os ex-juristas da Pensilvânia, Mark Ciavarella e Michael Conahan, devem pagar mais de US$ 106 milhões em danos compensatórios e US$ 100 milhões em danos punitivos a quase 300 de suas vítimas, de acordo com uma decisão na quarta-feira de um tribunal distrital dos EUA em Scranton, Pensilvânia. Os dois homens foram anteriormente condenados por acusações criminais em conexão com seu esquema, embora Conahan tenha sido liberado para confinamento domiciliar no ano passado por causa da pandemia de Covid-19.

Sob o chamado “crianças por dinheiro” No escândalo, Ciavarella e Conahan fecharam um centro de detenção juvenil operado pelo condado e receberam US$ 2,8 milhões em subornos do desenvolvedor de duas prisões com fins lucrativos, PA Child Care e Western PA Child Care. De acordo com depoimentos no processo civil, os juízes enviaram crianças de até 8 anos para as cadeias, em muitos casos por delitos mesquinhos como andar na rua ou fumar nas dependências da escola.













Ciavarella muitas vezes ordenava que as crianças fossem imediatamente algemadas e levadas sem lhes dar a oportunidade de falar em sua defesa ou se despedir de suas famílias, informou a Associated Press. Alguns dos queixosos, que agora são adultos, testemunharam que sofreram efeitos a longo prazo de seu encarceramento injusto, incluindo um que disse: “Sinto que fui vendido sem motivo, como se todo mundo estivesse na fila para ser vendido.”

Algumas das vítimas da infância que foram demandantes no processo de longa duração quando foi aberto em 2009, desde então, morreram de suicídio ou overdose de drogas. Cerca de 4.000 condenações juvenis foram anuladas pelo estado depois que o esquema foi exposto.

Conner disse que os dois ex-juízes violaram a confiança do público. “Suas ações cruéis e desprezíveis vitimaram uma população vulnerável de jovens, muitos dos quais sofriam de problemas emocionais e problemas de saúde mental”.