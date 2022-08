Pequim cruza linha mediana do estreito de Taiwan com 21 caças e 5 navios, indica comunicado

O MD da ilha comunicou que, nesta quarta-feira (17), as forças de Taiwan registraram atividades de 21 aeronaves e cinco embarcações no espaço aéreo e marítimo próximo de Taiwan.

A China advertiu antes da visita de Pelosi que daria uma resposta firme ao que disse ser uma violação da integridade territorial do país. Pequim considera Taiwan um território renegado que um dia se reunificará com a China continental e vê as ações dos EUA como contradizendo as garantias da política de Uma Só China dadas nos anos 1970.